タレントの上沼恵美子が２１日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。候補者が出そろった自民党総裁選（２２日告示、１０日４日投開票）についてコメントした。候補者５人の顔がモニターに映し出されると、上沼は「高市（早苗）さんがなったら初じゃない？総理大臣が女性」とつぶやき、「高市さんの表明してる時の顔、キレイでしたね。パッと。ライト当てたんかな？普段よりキレイ」と感想を語った。サブＭ