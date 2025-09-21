女優ハン・ソヒが映画『プロジェクトY』で女優チョン・ジョンソと共演した感想を明らかにした。【写真】ハン・ソヒとチョン・ジョンソ、大胆密着ショット去る8月18日、釜山（プサン）・映画の殿堂の野外ステージで、「第30回釜山国際映画祭」のオープントークが行われた。そのなか、映画『プロジェクトY』（原題）チームの女優ハン・ソヒ、チョン・ジョンソ、俳優キム・ソンチョル、女優チョン・ヨンジュ、俳優イ・ジェギュン、ガ