◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２１日・神宮）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（左）中川、７（遊）熊谷、８（捕）坂本、９（投）伊藤将【ヤクルト】１（右）並木、２（遊）長岡、３（左）内山、４（三）北村恵、５（一）オスナ、６（二）山田、７（捕）古賀、８（中）岩田、９（投）山野