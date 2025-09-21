◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（２１日・横浜）【広島】１（右）中村奨、２（左）ファビアン、３（遊）小園、４（三）佐々木、５（中）大盛、６（一）坂倉、７（二）矢野、８（捕）清水、９（投）常広【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（三）筒香、４（一）オースティン、５（左）佐野、６（捕）山本、７（遊）石上、８（二）林、９（投）平良