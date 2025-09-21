アイリッシュチャンピオンＳ６着後の検査で、ぜん息（炎症性下気道症候群）と、中程度の肺出血（ＥＩＰＨ運動誘発性肺出血）が判明したシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）の現状と今後の予定について矢作調教師が９月２１日、中山競馬場で取材に応じた。「今日から向こうで乗り始めていて、２７日に出国します。検疫中もしっかり乗り続ける予定です。肺出血というと大変な状況を想像される方もいるかと