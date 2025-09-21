岡山市宝伝海岸 岡山市の海岸で水上バイクから女性２人が転落し１人が死亡しましたた。21日正午前、岡山市東区の宝伝海岸の沖合で「水上バイクをしていた女性がけがをした」と消防に通報がありました。 玉野海上保安部によりますと20代の女性2人が水上バイクから海に落ち、このうち1人が心肺停止の状態で病院へ搬送され、約時2間後に死亡が確認されました。 もう１人の女性は、意識があり自力で歩ける状態ということで