この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 【神対応】ポケセンでレジ袋を断ったら…スタッフの声掛けに1.6万いいね ぱぴこ(@pppppppapico)さんの投稿です。お会計レジで袋を断ると、テープを貼ってくれる店員さん