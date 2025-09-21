妊娠や出産の報告は仲の良い友人同士の間でもセンシティブな背景があると「報告してもいいのかな」「素直におめでとうを言えない」という場合もありますよね。このため、いろいろと考えた上で報告をした時も、既読スルーされると「悪いことをしてしまった」と落ち込むケースがあるかもしれません。この記事では10年来の友人同士で利用しているグループLINEに妊娠報告をしたところ、数人の友人から既読スルӦ