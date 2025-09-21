◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 7-2 ロッテ(21日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは前日のサヨナラ勝利に続いて、大量得点をあげてロッテに快勝。同日、首位ソフトバンクが敗れたため、2.5ゲーム差に迫っています。日本ハムは前日に続いてこの日も初回から猛攻。ロッテの先発・小島和哉投手の前に、水谷瞬選手の2ランで先制すると、3回にもレイエス選手のタイムリーと郡司裕也選手の2ランで得点を加えます。4回には先発・福