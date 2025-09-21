江戸川ボートの4日間開催「多摩中央公園グランドオープン記念杯」は、21日に初日が行われた。近況はパワフルな動きを見せている48号機を味方につける垂水悠（23＝徳島）が、初日連勝と申し分のない滑り出しを決めた。前半2Rでフライング艇が出るアクシデントにも冷静に対処して白星をマークすると、後半8Rはカド4コースから豪快な捲り勝ち。レース後は「自分好みの調整ではないけど、乗り心地がいいのでこの方向でレースしたい