2回オリックス1死、頓宮が左中間に先制ソロを放つ＝みずほペイペイドームオリックスが逃げ切った。先発の佐藤が5回無失点と好投して今季初勝利。六回以降は5投手の継投でしのいだ。打線は二回に頓宮、五回に紅林がソロを放った。ソフトバンクは再三の好機を生かせず、反撃は九回の1点にとどまった。