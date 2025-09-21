オリックス２―１ソフトバンク（パ・リーグ＝２１日）――オリックスの紅林が８月２１日以来の一発となる７号ソロを放った。１点リードの五回、内角の球を引っ張り、左翼テラス席へと放り込んだ。先発マウンドに上がった同学年の佐藤を援護する一打。「何とか追加点を取りたいと思っていた。本塁打になってくれてよかった」と喜んだ。