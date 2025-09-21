◆ソフトバンク―オリックス（21日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが2試合連続の8回無死満塁で得点を奪えなかった。2点を追う8回。4番手岩嵜翔を前に無死満塁のチャンスを作った。ここでオリックスは山粼颯一郎がマウンドに。栗原陵矢が三振、牧原大成が一飛、代打山川穂高が三振に倒れて、得点を奪えなかった。前日20日のオリックス戦でも8回に無死満塁のチャンスを作ったが、山粼に後続を抑えられて得