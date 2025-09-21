自転車の安全運転について学ぶイベントが21日、周南市で開かれました。21日から始まった秋の全国交通安全運動では自転車の交通ルールの理解とヘルメット着用の促進が重点項目とされています。周南市で開かれたイベントでは正しいヘルメットの着用方法や安全な乗り方などを警察署の署員が実践を交えて指導しました。会場には、「子ども運転免許証」の作成コーナーも。多くの子どもたちが顔写真入りの免許証を作っ