歌手の中島美嘉（42）が21日までに自身のインスタグラムを更新。福岡でラーメンを堪能する写真を公開した。「大好きな#赤のれん#和亭」と書き始めた中島。店前での写真とともに、ラーメン、白ご飯、ギョーザとの自撮りを公開。「いつもの#ラーメン定食本当は白ご飯ではありません。チャーハンです」と解説を添えた。「私はいつも白ご飯に変えてもらうけど、もちろんチャーハンも美味しいの」とつづり、「お腹いっぱ