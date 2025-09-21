◇セ・リーグヤクルト―阪神（2025年9月21日神宮）ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が約2カ月ぶりに先発メンバーから外れた。上半身のコンディション不良から7月29日に復帰後は、47試合連続でスタメン出場を続けていた。前日20日の中日戦（バンテリンD）ではプロ入り初の1番で先発するも、一度もバットを振らずに見逃し三振。そのままベンチに下がった。高津監督は試合後に中日・岡田の引退登板に花を持たせる狙いがあ