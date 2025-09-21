「中日５−２巨人」（２１日、バンテリンドーム）巨人・田中将大投手が日米通算２００勝達成をかけて先発したが、六回途中５失点で４敗目。王手をかけてから３度目の登板も記録達成はならなかった。試合後、田中将は「ベンチでも悔しそうにしていた」という報道陣の問いかけに「うーん…」と落胆隠せず。続けて、「初回、味方があれだけ点をとってくれての後、長打で。二回も長打で。六回も長打で。今日は全てに長打が絡んで