【モデルプレス＝2025/09/21】三谷幸喜が脚本、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系新水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／10月1日スタート※初回30分拡大）の主題歌が、YOASOBIの「劇上」（げきじょう）に決定。9月21日都内にて行われた第1話完成披露試写会で、サプライズ発表された。【写真】YOASOBI初の連ドラ主題歌「劇上」ジャケット初解禁◆YOASOBI、連ドラ主題歌初担当“小説