◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル＝１着馬に天皇賞・秋への優先出走権、良）１１頭で争われ、戸崎圭太騎手が騎乗した１番人気のレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が前走の宝塚記念１１着から巻き返し、重賞３勝目を挙げた。勝ちタイムは２分１０秒２。戸崎騎手はミュージアムマイルで制した１５日のセントライト記念に続く２週連続の重賞勝利。１４年