◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは連敗で優勝へのマジックナンバーは７のまま。今季１５勝５敗２分けと相性のいいオリックス戦は今季初の連敗となった。打線が再三の好機で無得点に終わった。初回無死三塁から２死満塁となり、牧原大が空振り三振。３回２死満塁でも牧原大が二ゴロに倒れると、４回１死一、三塁は野村の三ゴロ併殺で逃した。０―２の８回には、先頭の