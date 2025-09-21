【新華社昆明9月21日】中国雲南省昆明市で17〜21日、「創意雲南文化産業博覧会2025」が開催された。雲南の文化産業や文化クリエーティブ製品の成果を披露する場で、今回で10回目。会場には総合館や特色館、昆明テーマ館が設置され、多彩なイベントが実施された。今回は「伝統技術と現代的な創造性の融合」を打ち出し、国家図書館や敦煌博物館が手がける人気の文化クリエーティブブランドも出展。雲南の文化や地域の要素を取り