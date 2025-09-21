■これまでのあらすじ友人たちが子どもを産まないことをめぐり一度は憤慨した主人公だったが、それぞれに抱える事情や価値観の違いを理解。自分の無神経な言動で傷つけてしまったのにもかかわらず、向き合い続けてくれたことに感謝する。二度と同じ過ちをくり返さないよう、これからどのように接したらいいのか尋ねると…■友人はどうしたい？■あれ？主人公の反応がイマイチ…？■でも、ほんとうは■これからは…そういえば以前集