◆パ・リーグソフトバンク２―１オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）オリックス・佐藤一磨投手がプロ２勝目をつかみ取った。昨年６月９日の巨人戦（東京ドーム）では菅野に投げ勝ち、プロ初登板初先発初勝利を記録。この日もエース格の有原が先発だった。「とにかく打者一人一人としっかり勝負することを考えて投げた」と初回２死満塁、３回２死満塁とピンチを脱出。「苦しい投球になってしまいましたが、何とかゼロで