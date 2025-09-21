フローレンス・グリフィス・ジョイナー（米）ほど鮮やかな覚醒を遂げた選手をほかに知らない。1984年ロサンゼルス五輪の陸上女子200メートルで銀メダルを取っているからトップ選手の一人であるのは間違いなかった。が、当時の女王はエベリン・アシュフォード（米）、ジョイナーは4番手の選手だった。「優勝候補アシュフォードのケガで運よく銀メダルを手にした」それが彼女の評価だった。銀メダル後、十分なスポンサーが得られ