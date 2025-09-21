「日本ハム７−２ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）序盤から主導権を握った日本ハムが２連勝。貯金を今季最多タイの２６とした。ソフトバンクが敗れたため、ゲーム差は２・５となった。初回に水谷の中越え１２号２ランで先制。三回にもレイエスの適時二塁打と郡司の９号２ランで３点を加えた。六回には連続押し出し四球などで２点を奪って突き放した。先発の福島は５回５安打２失点。制球に苦しみながら打線の援護に