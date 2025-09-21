ラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HI（38）が21日、TOKYOFM「CHINTAIpresentsきゃりーぱみゅぱみゅChapter#0〜TouchYourHeart〜」（日曜後0・30）に出演。自身の休暇について語った。SKI-HIとパーソナリティーのきゃりーぱみゅぱみゅはかねてから親交があるきゃりーから「1個気になってたことがあって、仕事が忙しいと思う。本当の休みみたいなのはあるの？」と質問が。「本当の休みみたいなのは作ってなくて