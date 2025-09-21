◇セ・リーグ中日5―2巨人（2025年9月21日バンテリンD）中日は本拠地最終戦を白星で飾り、井上監督は試合後のセレモニーで来季巻き返しを誓った。大観衆が見守る中、マイクの前に立ち「来年は球団創立90周年、節目の年です。バンテリンドームもリニューアルされます。また、みなさんの枯れるほどの声援で選手たちの背中を押してください」と呼びかけた。チームは14年連続V逸、5年連続Bクラスと低迷。指揮官は「まだ残