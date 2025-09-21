◇東京六大学野球秋季リーグ戦第2週第2日2回戦明大10―0東大（2025年9月21日神宮）明大が初回の4連打を皮切りに15安打10点を挙げ東大に快勝、勝ち点1を挙げた。先発は1メートル88の長身左腕・大室亮満（2年＝高松商）。春は救援専門だったが、ドラフト候補・高須大雅（4年＝静岡）のコンディション不良で出番がやってきた。1回に安打を許したが、けん制で刺すと5回まで1人の走者も出さず打者15人で料理。役目を果たし