日本ハム７―２ロッテ（パ・リーグ＝２１日）――日本ハムのレイエスが適時二塁打を放った。２点リードの三回一死二塁から、内角球に詰まりながら一塁後方へ運び、公称体重１３５キロの巨体を揺らして二塁へ到達した。日頃から凡打でも一塁への全力疾走を心がけている助っ人は、球団を通じて「普段から全力で走っているので、あそこに落ちても二塁までいけます。めちゃ足速い！」とちゃめっ気たっぷりにコメントした。