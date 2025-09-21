1回、先制の2ランを放ち雄たけびを上げる日本ハム・水谷＝エスコンフィールド日本ハムの福島は球威があり、5回2失点の好投で無傷の5連勝。打線は一回に水谷の2ランで先制し、三回にレイエスの適時二塁打と郡司の2ランで加点。六回にも2点を加えた。ロッテは小島が5回2/3を7失点と崩れた。