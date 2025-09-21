中川安奈アナウンサーが21日のABEMA的ニュースショーに出演し、NHKを退局した理由を語った。【映像】中川アナのグラビアショット（複数カット）2025年3月にNHKを退局した中川アナ。くしくも、ともにスポーツ番組「サンデースポーツ」を担当していた豊原謙二郎アナウンサーも同時期に局を去ることとなった。MCの千原ジュニアから「2人で喋ったりは？」と聞かれ、中川アナは「全然知らなくて。豊原さんの退社もネットニュースで