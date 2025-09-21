熱でうなされてたときよりしんどい「100個作ってくる！」はりきって挑んだ調理実習。手作りクッキーの出来栄えは／ほむら先生はたぶんモテない3（1）白衣の下はダサいTシャツ、階段を上がればすぐに息切れし、生徒とふざけて一緒にお説教までくらってしまう、ちょっと残念な生物教師・ほむら先生。そんな先生にストレートな恋心をぶつけるのが、ぼっち系女子高生・蓮見さん。高校2年になった蓮見さんの担任は、なんとほむら先生。