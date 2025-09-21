右乳房に現れた5mmの茶色いしみ―。肌のトラブルだと思っていたIZUMIさんを待ち受けていたのは、わずか2ヶ月後の乳がん宣告でした。しみは次第に大きくなり、やがて乳房は赤く腫れあがり激痛に。看護師の姉の勧めで受診すると「乳がんの可能性が高い」と告げられます。HER2陽性・ホルモン受容体陽性という診断を受け、右乳房全摘出手術と厳しい治療が始まりました。リンパ浮腫との闘いや生活の変化に直面しながらも、愛犬を看