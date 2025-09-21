キックオフ直後にまさかの事態が起こった。現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドと敵地オールド・トラフォードで対戦。大雨のなか、１−２で名門同士のビッグマッチを落とした。あまりに痛恨だったのが、ロベルト・サンチェスの一発退場だ。27歳のスペイン代表GKは開始わずか５分、裏に抜け出したユナイテッドの新戦力ブライアン・ムベウモを止めようと、ペナルティエ