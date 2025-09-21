【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、フジテレビ系にて10月1日より放送がスタートするドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌を担当することが発表された。 ■YOASOBIとして初めてAyaseが歌唱参加する、Wボーカル楽曲に！ 『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波の新・水1