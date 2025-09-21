◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2025年9月21日みずほペイペイD）オリックスが昨年7月9、10日以来、今季初のソフトバンク戦連勝を飾った。チームは前日20日にソフトバンク戦の連敗を8、みずほペイペイでの連敗を13でストップ。みずほペイペイでの連勝は、23年6月25日〜8月30日5連勝以来2年ぶりだ。今季2度目の先発に臨んだ育成出身の6年目左腕・佐藤が、5回零封。初回、3回と二度の満塁機を無失点で切り抜け