KBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ¹²¬Âç²í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤È¸µ¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉðÅÄ²ÚÆà¡Ê36¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾×·â¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âÃÏ°è¤â°Û¤Ê¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£¶å½£¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Æ±»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈSNS¤Ç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¤Î¥é¥¤