尾畑酒造の専務、尾畑留美子さん＝2025年7月、新潟県佐渡市新潟県の佐渡島に小学校の廃校舎を生かした酒蔵がある。その名も「学校蔵」。資源やエネルギーに加え、人も循環させる「持続可能な酒蔵」を目指し、新潟県佐渡市の老舗、尾畑酒造が手がける。5代目蔵元で尾畑酒造専務の尾畑留美子さん（59）は「日本酒造りで地域循環を促し、佐渡を活性化させたい」と意気込む。（共同通信＝近藤優士）2010年に廃校となった旧西三川（