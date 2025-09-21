【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】マジかよ！現地実況も笑っちゃった一部始終ドジャースの大谷翔平投手が、打席中におちゃめな笑顔を見せて話題になった。いつものように「1番・DH」でスタメン出場した大谷の第2打席。カウント2ー2からの1球は、大谷の足元に大きくすっぽ抜けるボール球となった。大谷は軽く後ろへステップを踏むような格好で、ひらりと交わした。キャッ