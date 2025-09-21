自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に出馬表明している小泉進次郎農相が２１日、千葉県内で車座集会を行った。小泉氏は２０日の公約発表会見で自民党が野党だった時代に谷垣禎一総裁が始めた「なまごえプロジェクト」を再始動させると明言。全国行脚をして国民の声を直接聞くことで自民党の立て直しにつなげる考えを示していた。さっそく向かったのが千葉・船橋にある船橋漁港だった。スズキとコノシロの漁獲量が