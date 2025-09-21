秋の全国交通安全運動に合わせて、交通安全について学ぶイベントが開かれました。 地域の住民ひとりひとりに交通安全を「自分事」として考えてもらおうと高松自動車学校や警察などが企画しました。 会場には、反射材の大切さを学べるブースや飲酒運転の危険性を体験できるブースが設置されました。 訪れた家族連れらが、酒に酔った状態の視界を再現した特殊なゴーグルを着けて積み木遊びなどに挑戦し