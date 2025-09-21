¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¡õ°æ¼ê¾åÇù¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬21Æü¤Ë¶¶ËÜ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹­¹ð»£±Æ¤Î°ì¥³¥Þ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËè²ó²Ä°¦¤¤¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡×¡Öº£²ó²áµî1ÈÖ¡¢²Ä°¦¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»Ø¤ò¸ý¸µ¤ËÅº¤¨¤ÆÈù¾Ð¤à¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬¡È¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¡É¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥È¤Î¹­¹ð»£±Æ¤òµ­Ï¿¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯