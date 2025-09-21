『ufutto(うふっと)』ブランドより、新感覚の使い捨てフェイスタオル『ufutto スウヨタオルCICA』を2025年10月1日(水)に発売します。 ufutto スウヨタオルCICA  希望小売価格(税込)：オープン価格(参考売価：498円税込)素材：レーヨン100％(植物由来繊維)内容量：50枚シートサイズ：約200×200mm特長：シルクのような肌ざわり、厚手シートで高吸水産地