１０月１日スタートの脚本・三谷幸喜氏、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波のフジテレビ系新「水１０」ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・午後１０時）の主題歌がＹＯＡＳＯＢＩの書き下ろし提供曲「劇上（げきじょう）」に決まったことが２１日分かった。同作は１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。１９