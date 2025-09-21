◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2025年9月21日エスコンＦ）日本ハムが逆転優勝に望みをつなぐ2連勝。首位ソフトバンクが敗れ、2・5ゲーム差に迫った。初回1死一塁から水谷瞬の12号2ランで先制。3回はレイエスの右翼線二塁打で1点を追加。さらに郡司の9号3ランで突き放した。打線は6回にも2つの押し出し四球で2点を追加した。先発の福島蓮は5回5安打2失点で5勝目。6回から投入した田中正義、金村、玉井、杉浦の継投で