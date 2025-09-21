ガールズグループ・moxymillの新曲「Sugar×Bitter」が、ABCテレビで11月9日より放送されるドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』の主題歌に起用されることが発表された。【画像】ドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』キービジュアル同ドラマは、紺吉による同名漫画を原作とする不条理ギャグBLドラマシリーズの最終章。自分が“BL漫画の世界”にいることに気づいてしまっ