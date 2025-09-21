今季途中からヤクルトに加入した青柳晃洋投手（31）が、22日の阪神戦（神宮）に先発することが決まった。本拠地デビュー戦と初の古巣対決が重なり「楽しみはある。前回、僕は最低な投球をしたので。自分の投球をしっかりできるように」と表情を引き締めた。移籍後初の1軍登板となった15日の広島戦（マツダ）は8四死球と制球に苦しみ4回4失点の大乱調だった。中6日で臨む一戦の相手は昨季まで所属していた阪神となり、新天地で