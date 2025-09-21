楽天戦に先発し6回2失点で10勝目を挙げた西武・隅田＝楽天モバイルパーク西武の隅田が6回を5安打2失点で、プロ4年目で初の10勝目を挙げた。打線は二回に長谷川の適時打などで3点を先取。その後も3本の犠飛などで得点を重ねて突き放した。楽天は藤井が試合をつくれず、打線もつながりを欠いた。