男子3000メートル障害で8位入賞を果たした三浦龍司(C)Getty Images「東京2025世界陸上」の男子3000メートル障害で8位入賞を果たした三浦龍司が、大会最終日の9月21日にTBS系『サンデー・ジャポン』に生出演。改めてレースを振り返った。【写真】国立競技場のトラックを背に微笑む今田美桜をチェック三浦は3日目の9月15日の同種目決勝に登場。最終盤まで激しいメダル争いを展開していた。しかし、最後の障害を飛越した直後に、ア