5失点KOの田中将大はうつむきながらマウンドを後にした(C)産経新聞社大台が遠い。巨人・田中将大が9月21日の中日戦（バンテリン）に先発。6回途中5失点で、またも日米通算200勝はお預けとなった。チームも2-5で敗れ、田中は4敗目（2勝）を喫した。【動画】ベアハンドで処理！田中将大の好フィールディングをチェック打線が初回に1番・丸佳浩からの3連打で満塁とすると、4番・岡本和真の右中間二塁打で幸先よく2点を先制。